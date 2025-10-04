◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節柏１―０横浜ＦＭ（４日・三協Ｆ柏）柏はホームで横浜ＦＭに１―０で勝利した。前半４１分、ＤＦ杉岡大暉の右ＣＫをＦＷ仲間隼斗が頭で合わせると、ボールは右横にいたＭＦ小泉佳穂のもとへ。小泉の胸にボールが当たると、ゴール左に先制弾が吸い込まれた。今季６得点目が決勝点になった小泉は「（仲間のシュートを）よけようとして、よけきれずに入った」と苦笑いを浮かべながら「キーパーに