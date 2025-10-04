クリスマスまでの毎日を彩る「アドベントカレンダー」が、ショコラ専門店ベルアメールから今年も数量限定で登場します。12月1日から25日まで、1日1枚ずつ扉を開けるたびに現れるのは、同店の人気商品「パレショコラ」。ツリーや靴下などのクリスマスモチーフをあしらった特別デザインも含まれ、贅沢で遊び心あるひとときを届けてくれます。 数量限定の華やかな新デザイン 「ノエルパレショコラ カレ