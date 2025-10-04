東京・丸ビルで行われた「ボッチャ・グランプリ」のPRイベント＝4日重度障害者向けに考案されたボッチャで、障害の有無にかかわらず誰もが公平に競い合う大会が4日、東京・丸ビル1階のマルキューブで行われ、2021年東京パラリンピック金メダルの杉村英孝（TOKIOインカラミ）らが健常者と熱戦を繰り広げた。来年からスタートする健常者も参加できる個人戦「ボッチャ・グランプリ」のPRイベント。昨夏のパリ・パラ日本代表3人や