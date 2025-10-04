お笑いコンビの「レギュラー」が特殊詐欺への注意を呼びかけました。レギュラー・松本康太さん：手を変え品を変え警察を名乗ったりっていうのがある。東京・浅草では4日、「レギュラー」の2人が特殊詐欺に注意するよう呼びかけました。都内では2025年（8月末まで）、警察官をかたる手口を含むオレオレ詐欺が2024年に比べて1000件以上増加し、警視庁が警戒を強めています。