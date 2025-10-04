「ええ、熱があるのに……？」投稿者さんが言葉を失ったのは、ランチ会でのできごとでした。幼稚園で仲良くなったママ友4人と、子どもを連れてのランチ。息抜きの時間のはずでした……。『子どものひとりが明らかに元気がなく、ママに聞いたら実は昨日から熱が出ていると。38.0度超えだったけれど、熱冷ましを飲ませたら下がったから連れてきたそう。私も他のママ友も、それを聞いた瞬間に固まった。他のママ友が「ムリしなくてよ