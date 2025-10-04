特集は岡山を代表する短距離選手・木梨嘉紀選手。岡山県津山市出身で、現在は筑波大学の大学院生です。 【画像を見る】すごい筋肉！スイーツを前に笑顔！の木梨選手（筑波大） 今年6月、100mの学生日本一になり、その名を全国にとどろかせました。これまで、全国での入賞経験がなかった木梨選手が飛躍を遂げた背景には飽くなき探求心がありました。 武器はクライマーのようなスタート「踏んで踏んで踏んで」