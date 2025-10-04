私はマオ。夫のコウタは元々転勤族で、子どもが生まれる前は私も一緒に引っ越していました。しかし子どもたちの学校や今の生活を考えると、この場所を離れたくはありません。そんなときにコウタから転勤の話を聞かされました。しかも会社は単身赴任を認めない方針とのこと。会社の都合ばかりで、私たちの生活をまったく考えていないじゃありませんか。コウタの会社に逆らいたくない気持ちもわかりますが、私たち家族のことはどうな