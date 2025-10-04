Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規が４日、自身のインスタグラムのストーリーを更新。この日午後８時から予定していたインスタライブを中止することを報告した。正門は「２０：００〜予定しておりましたインスタライブですが、今日は中止させてください。」とし、「お時間作っていただいてた皆様大変申し訳ございません」とつづった。