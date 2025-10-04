セ・リーグは4日、今季のレギュラーシーズンの全日程が終了。野手、投手の各タイトルは以下のように決まった。◇野手▽首位打者小園海斗（広）・309（初）▽最多安打岡林勇希（中）168（3年ぶり2度目）▽本塁打王佐藤輝明（神）40（初）▽打点王佐藤輝明（神）102（初）▽最高出塁率小園海斗（広）・365（初）▽盗塁王近本光司（神）32（4年連続6度目）◇投手▽最多勝利