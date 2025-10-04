東京都世田谷区（左奥）と川崎市の花火が秋空を鮮やかに彩った＝川崎市高津区の多摩川河川敷川崎市制記念多摩川花火大会が４日、同市高津区の多摩川河川敷で開かれた。対岸の東京都世田谷区でも花火大会が行われ、同時に打ち上がった計１万２千発が秋の夜空を彩った。花火大会は市と市観光協会（大島明会長）などが主催。８４回目となる今年は昨年が市制１００周年だったことを踏まえ、「新しいはじまりを、さあ、いっしょに。