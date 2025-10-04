※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ在宅勤務中の義兄の家を訪れ不適切な関係を持っていたことがバレたマナ。離婚し慰謝料の支払いを抱えて焦ります。友人に愚痴ると、元夫と復縁するよう勧められ、アドバイスに従うことに。元夫の会社に現れ、次に接触したら警察を呼ぶと脅されますが、友