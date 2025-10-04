スポーツ庁の新たな長官に、浜松市出身でパラリンピック競泳の金メダリストの河合純一さんが10月1日に就任しました。河合純一さんは、浜松市出身の50歳。病気で中学生の時に視力を失うも、パラリンピックでは競泳の視覚障害者クラスで金メダル5個を含む21個のメダルを獲得しています。１日就任後、職員を前に河合新長官は「スポーツを通じて安心で安全でウェルビーイングな状態を作っていきたい」と意気込みを述