RIGAVILCUP2025関西大学バレーボール連盟秋季リーグは、4日、男子1部リーグが大阪産業大学で、女子1部リーグが龍谷大学で、それぞれ6試合が行われた。男子は、近大が同大を破り、唯一無敗をキープ。女子は帝塚山大が大体大をストレートで破り、開幕から無傷の6連勝を飾っている。