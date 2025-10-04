自民党総裁選で、全国の党員・党友による地方票の投票率は68.69％だった。9人が争った2024年総裁選の66.16％を2.53ポイント上回った。投票資格を持つ選挙人は計91万6400人で、このうち62万9456人が投票した。党の発表によると、有効投票数は62万6555票で、無効投票数は2901票だった。今回の選挙人数は昨年の105万5839人から13万9439人減少した。