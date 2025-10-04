自民党総裁選挙で高市前経済安保担当相が決選投票で小泉農水相に勝利し、新たな総裁に選ばれました。女性初の自民党総裁となります。5人で争われた自民党総裁選は、1回目の投票でトップだった高市氏と2位だった小泉氏との間で決選投票となりました。結果、高市氏が185票、小泉氏が156票で高市氏が勝利しました。自民党は少数与党ですが、野党側の候補者の一本化のめどが立っていないため、今月中旬にも召集される臨時国会で高市氏