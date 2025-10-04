●日本列島 ダーツの旅スペシャル！今回訪れたのは「遭遇率90％！イルカウォッチング」で有名な天草市五和町（いつわまち）。地元の「美味いモノ」がテンコ盛り！天草産ホップを使ったフルーツ味のクラフトビール＆元自衛官が淹れる絶品コーヒー＆新鮮クルマエビを踊り食い！さらにプロレスをこよなく愛する町人が開設した資料館へ！超貴重なお宝発見＆自費で購入したプロレスのリングで所ジョージが大ハッスル！●超パワーアップ