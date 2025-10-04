Photo: Seiya Naito, chisato kuroda 先日、ギズモード・ジャパンをはじめとした各メディアから代表者が集まり、自身の「仕事カバンやその中身」について熱くプレゼンテーションをするライブ配信が行なわれました。それぞれが個性的なアイテムにこだわりを持っていて、そこから各々のライフスタイルを垣間見ることができました。今回注目したいのは、配信中に取り上げられた「仕事のおともに