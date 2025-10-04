台湾メディアの自由時報は1日、「台湾には教員の成り手がいないのか？」と記して、台湾が直面している教員不足について伝えた。記事によると、台湾では近年、深刻な教員不足が起きている。背景にあるのが、大勢のベテランが退職する一方、新たな人材の確保が難しいという問題だ。台湾の教員不足をめぐり、BBC中国語版は過去に非正規教員を務めたことのある27歳の女性の声を伝えている。この女性は中学校で非正規教員として1年間働