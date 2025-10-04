自民党総裁のいすに座る高市早苗新総裁＝4日午後7時3分、東京・永田町の党本部自民党の高市早苗新総裁は4日夜、党本部の総裁室にある椅子に座り「来月で立党70周年を迎える中で女性総裁が初めて誕生した。自民の景色が少し変わる」と感慨深げに記者団に語った。座り心地を問われると「パソコン打ちの作業にはあまり向いていないが、伝統と格式のある椅子なんだろうなと思う」と答えた。