れいわ新選組の山本太郎代表（50）が4日、党を通じ、自民党新総裁に高市早苗氏（64）が選出されたことを受けコメントを発表した。 【写真】山本太郎代表 過去には円形脱毛症になったことも 山本氏は「中身の薄い議論を飽きるほどメディアが垂れ流す一方、国民の窮状は放置された」と、総裁選の論戦を振り返った。 高市氏に「一刻も早く消費税減税、社会保険料の減免、給付金が必要。激しく求めていく」とした。 （よろず