ロマニッチがイエロー2枚で退場処分に川崎フロンターレは10月4日、J1リーグ第33節で京都サンガF.C.と対戦し1-1で引き分けた。後半途中から投入されたFWラザル・ロマニッチがイエローカードを2枚提示され、わずか14分で退場となった。試合は前半8分に見事なカウンターから絶好調男・MF伊藤達哉が相手DFの股を抜く鋭いシュートで先制ゴール。優勝に向けて負けられない京都も同38分にMF松田天馬のアシストからDF須貝英大が決めて