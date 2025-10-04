いい人だと思っていたら、全くイメージとは違う姿を知ってショックを受けたことはありませんか。アプリ「ママリ」には顔見知りのおばさんが不法投棄をするところを目撃したという投稿がありました。投稿者さんはアパート、おばさんは近所の一軒家に住んでいるそう。親しくしてくれて良いイメージだったのに、わざわざ投稿者さんの住むアパートのゴミ捨て場まで来て不用品を捨てていたおばさんの姿に、衝撃