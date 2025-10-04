石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出された。自民党初の女性総裁。決選投票で、本命視されていた小泉進次郎農相を破った。１５日召集予定の臨時国会で、日本初の女性首相が誕生する公算が大きい。総裁選直後に放送のＴＢＳ系報道番組「報道特集」（土曜・午後５時半）では高市新総裁の課題となる自民党の「解党的出直し」を特集。キャスターを務め