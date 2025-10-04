【5日（日）の天気】ところどころで雨が降るでしょう。西日本では真夏日のところがあり、北海道も季節外れの暑さが続きそうです。●西日本・沖縄四国は午前中ほど雨が降りやすく、近畿は夕方にかけて雨が降ったりやんだりでしょう。中国・九州もにわか雨のところがありそうです。気温は4日（土）より上がり、真夏日のところもありそうです。●東日本日本海側ほど雨が降りやすいでしょう。雷雨となるところもありそうです。最低気温