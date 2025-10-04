将棋の最高棋戦、第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第１局が３日から東京都渋谷区のセルリアンタワー能楽堂で行われ、４日午後４時２１分、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将）が挑戦者の佐々木勇気八段（３１）に７５手で先勝した。第２局は１６、１７日、福井県あわら市で行われる。佐々木八段の封じ手は勝負手△６四角で、と金を作られて香損となる代わ