「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）幕内優勝４度の元大関貴景勝、湊川親方の引退相撲が行われた。断髪式では母の佐藤純子さんも駆けつけた。貴景勝が現役時代、優勝時に父・一哉さんと母・純子さんが記念撮影の場面が映像や写真などにうつるたびに「女優かモデルみたいな超美人」などと話題になった。この日は淡いピンク色の和服姿で、大銀杏にハサミを入れた純子さん。ＳＮＳには「貴景勝のお母さん相