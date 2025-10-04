お笑いコンビ「Ｇパンパンダ」の星野光樹が４日、第１子の長女が誕生したことを発表した。同日配信のラジオアプリＧＥＲＡ「Ｇパンパンダのひとりじゃないよ」内で報告した。星野は「星野家に新たな家族が誕生しました！めっちゃ感動。１０月に生まれました。３２１０グラム」と報告。出産にも立ち会えたという。相方の一平は、同日の番組収録まで星野の第一子誕生を知らず「やば！すごい！家系図を下に伸ばした男！」と驚い