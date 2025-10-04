元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依が４日に自身のＳＮＳを更新。愛描とのショットを公開した。インスタグラムに「ふわふわもこもこティナちゃんに毎日毎日癒されています７キロある大型猫ちゃんなのでダイエットも頑張っています！１枚目は鼻をめちゃ蹴られてます」とつづって、真っ白で大きな猫の姿をアップした。この投稿には「かわいいが渋滞」「デカ笑」「大きいしすてき」などの声が寄せられている。