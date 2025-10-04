歌手でタレントの松本伊代が４日、東京・大手町三井ホールでコンサート「松本伊代Ｌｉｖｅ２０２５“Ｊｏｕｒｎｅｙ”ａｎｄＳｗｅｅｔＳｉｘｔｙ」を行い、全２３曲を熱唱した。６月に還暦を迎えてから初の単独コンサート。今回の記念カラーに設定した赤のドレスで登場し、バンドサウンドを背に１９８４年のヒット曲「ビリーヴ」を歌って幕が開けた。代表曲「センチメンタル・ジャーニー」では、おなじみのフレーズ「