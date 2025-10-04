セ・リーグは4日、レギュラーシーズンの全日程が終了。今季の総観客数は1472万171人で、新型コロナウイルス禍前の19年に記録した1486万7071人に次ぐ史上2番目の多さとなった。優勝した阪神が296万2268人でリーグ最多。1試合平均で唯一、4万人を超えた。巨人が282万3050人で続き、最少はヤクルトの201万1972人。平均試合時間は3時間11分で、昨季より3分長かった。セ・パ両リーグの総観客数は、1日の時点で昨年の2668万1