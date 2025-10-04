人気インフルエンサーでタレント・なえなのが４日に自身のＳＮＳを更新。コスプレショットを披露した。インスタグラムで「そろそろハロウィンわくわく、！」とつづって、金髪でチャイナドレスを着て扇子を持つ姿をアップした。この投稿には「金髪とチャイナ似合ってる」「スタイル良すぎ」「破壊力えぐすぎる」「チャイナなえちゃん」「ご飯を運んできて欲しい！」などの声が寄せられている。