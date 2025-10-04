自民党総裁選の決選投票前に演説する高市早苗氏＝4日午後2時4分、東京・永田町の党本部自民党の新総裁に選ばれた高市早苗氏は保守層の支持が強く、選択的夫婦別姓の導入にも慎重な立場だ。世界経済フォーラムのジェンダー・ギャップ報告で148カ国中118位の日本。初の女性首相誕生となっても、ジェンダー格差の解消に向かうかは見通せない。和光大の竹信三恵子名誉教授は「女性が高位の職に就けることは証明された」とする。た