お笑いコンビ、Gパンパンダの星野光樹（33）が4日、GERAで配信中の「Gパンパンダのひとりじゃないよ」（土曜午後8時）に出演。第1子誕生を報告した。番組内で星野は「星野家に新たな家族が誕生しました！」と報告。誕生日は非公開としたが「10月入って生まれました」。3210グラムの女の子で、出産に立ち会ったという。星野は自身のX（旧ツイッター）でも報告。「ベイビー誕生！！この上ない喜びです！！ふわついたまま今日GERAを