自民党総裁のいすに座る高市早苗新総裁＝4日午後7時2分、東京・永田町の党本部自民党の高市早苗総裁は4日の就任記者会見で、派閥裏金事件に関係した議員について、政府や党の要職への起用に意欲をにじませた。党の処分や、国政選挙で有権者の審判を受けたとして「国民の代表として送り出された方々だ。特に人事に影響はない。適材適所で仕事をしてもらう」と述べた。物価高対策に関し「できるだけ速やかに、多くの国民が直面し