4日朝早く、青森県田舎館村で散歩をしていた70代の男性がクマに襲われ、首や背中にケガをしました。青森県田舎館村によりますと4日午前4時半ごろ、田舎館村田舎舘の農道で散歩をしていた70代の男性が、いきなり背後からクマに襲われました。男性はとっさに右手で振り払いクマは逃げましたが、首や背中にひっかき傷を負い、自ら病院で治療を受けました。軽傷だということで、命に別条はありません。現場は村役場や国道102号線から数