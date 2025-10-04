自民党総裁選で新総裁は高市早苗氏に決まりました。新しいリーダーの誕生に沸く一方で、足下では“自民党離れ”が進んでいます。総裁選を通じて議論は深まり、信頼回復につながったのでしょうか？【写真を見る】新総裁に高市早苗氏「解党的出直し」なるか？ 規制強化訴えた「外国人政策」議論の行方は…【報道特集】「働いて、働いて、働いて、働いて、働いて参ります」高市氏が女性初の自民党総裁に4日午後1時すぎから国会議員の