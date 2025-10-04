自民党の新総裁に高市氏が就任したことについて、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの母親・早紀江さんは「本気で立ち上がってほしい」と拉致問題の解決を訴えました。自民党の新総裁に就任した高市氏について、横田めぐみさんの母、早紀江さんが取材に応じ、「拉致問題をなんとか解決してほしいと、何十年も願ってきた。高市さんがまっすぐに貫いて下さることを祈るばかりで、本気で立ち上がってほしい。」と話しました。さらに、