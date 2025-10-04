イスラエル警察当局は現地時間10月3日午前、ガザ地区への海上封鎖を突破しようとした「グローバル・スムード船団」（GSF）の乗員のうち、イスラエル海軍に拘束された470人の活動家について、すでに法執行機関に引き渡され、手続き完了後に国外退去となると発表しました。イスラエル海軍は10月1日、ガザ地区への人道支援物資を輸送中の支援船団を拿捕し、乗員をイスラエル港に移送しました。この行為は国際社会から非難されています