◆楽天3―2西武（4日、楽天モバイルパーク宮城）西武は4日、西口文也監督（53）が来季も指揮を執ると発表した。西口監督は今季最終戦後、奥村社長から正式に来季続投の要請を受けて快諾した。就任1年目の今季は63勝77敗3分けの5位。最終戦は9安打で2得点にとどまって惜敗した。西口監督は「投手陣はある程度形がしっかりつくれているが、やはり打つ方。チーム打率は上がったけれども、得点という部分でまだまだ『あと1本』が