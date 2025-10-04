クラブ創設30周年を記念したOB戦が4日、ベスト電器スタジアム（福岡市）の横浜FC戦の試合前に行われ、レジェンドOBたちが集結。大雨となり、ぬかるんだピッチで懸命にボールを追った。元日本代表の三浦泰年さん（60）が出場OBでは最年長の出場。同じく元日本代表の小島伸幸さん（59）もピッチに立った。2人は1999〜2001年に在籍。00年の第2ステージこそ優勝を争ったが、01年にクラブは初めてJ2降格が決まった。その後、昇降格