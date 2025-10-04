［J2第32節］千葉 ０−２ 長崎／10月４日／フクダ電子アリーナ昇格を争う２位の長崎と３位の千葉の直接対決。千葉のホームに乗り込んだ長崎にとっては予想以上に苦しい試合となった。高木琢也監督も「スタートは本来はもっといきたかったが、アウェーとジェフさんのパワーに屈してしまった」と振り返ったように、相手に押し込まれ、チャンスを作られた。しかし、チームとして組織的に戦いながら状況を打開したのは長崎が誇る