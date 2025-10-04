18歳MFのゴラッソが話題を呼んでいる。ジュビロ磐田は10月４日、J２第32節でヴァンフォーレ甲府と敵地で対戦し、１−０で勝利した。決勝点をマークしたのは川合徳孟。44分、敵陣左サイドの深い位置からのFKは相手に跳ね返されたが、ボックス手前でこぼれ球に反応した川合は、丁寧なトラップでボールを浮かせて、右足を振り抜く。ドライブ回転のかかったシュートでネットを揺らした。 Jリーグの公式Xが、「18歳のスー