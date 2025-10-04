滋賀県湖南市のコンビニに車が突っ込み、巻き込まれた男性が右足のひざから下を切断するなどの重傷を負いました。事故があったのは、滋賀県湖南市中央にあるコンビニエンスストアです。4日午前9時40分ごろ、目撃者の男性から「店に車が突っ込んだ。負傷者がいる」と110番通報がありました。警察などによりますと、駐車場に止まろうとした乗用車が車止めを乗り越えて店に突っ込みました。その際、店の外にいた男性が巻き込まれ、右