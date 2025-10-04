天皇皇后両陛下は京都府の植物園を訪れ、「どんぐりの森」を見学されました。昼過ぎ、両陛下は新幹線で京都駅に到着し駅前に集まった大勢の人たちに笑顔で手を振られました。午後3時すぎには去年開園から100周年を迎えた京都市内にある植物園を訪問されました。子どもたちが拾ったどんぐりを入れて動物園のクマに届ける「どんぐりポスト」の前で説明を受け、ポストに入ったどんぐりを見て「ずいぶんたくさん」などと笑顔で述べられ