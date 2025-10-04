７月に結婚を発表した話題の女優・川口葵が、４日にインスタグラムで「髪切った風」とつづって、ショートカットに見えるヘアーに秋服姿や傘をさす様子をアップした。この投稿には「髪切った…？風だよね」「葵ちゃんめっちゃかわいい」「可愛いさ最強」「可愛いセットアップ」などの声が寄せられている。川口は今年の７月２９日に、元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊との結婚を発表。「彼の真っ直ぐ向き合う姿に、私も日々頑張ろ