◆関東大学女子駅伝（４日、千葉・印西市千葉ニュータウン周回コース＝６区間３４・４キロ）全日本大学女子駅伝（１０月２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の関東地区選考会を兼ねて行われ、城西大が１時間５１分２１秒で２位に入った。５区（７．３キロ）を務めた１年生の本間香（きょう）は、これまでの区間記録（２３分５９秒）を２８秒以上更新する２３分３１秒の区間新を樹立。「目指していたので、しっかり達成できた」と納