天皇皇后両陛下がきょう（4日）、京都府を訪問し、植物園に足を運ばれました。両陛下はきょう午後1時前、JR京都駅に到着し、地元の人たちに笑顔で手を振られました。その後、京都府立植物園に足を運ばれました。どんぐりの実がなる木が20種類以上並ぶ「どんぐりの森」エリアでは、陛下は「これは何ですか」とクヌギについて尋ねられました。また、両陛下は熱帯の植物などが展示されている温室でラン科の花を観賞し、植物の特徴につ