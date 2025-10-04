大阪メトロ御堂筋線でモバイルバッテリーが発火し、乗客2人がけがをしました。4日午後、大阪メトロ・御堂筋線の車内で乗客がかばんに入れていたモバイルバッテリーが発火しました。警察によりますと、持ち主の女性と隣に座っていた女性の二人がやけどを負いましたが、いずれも軽傷の見込みです。この影響で大阪メトロは、御堂筋線の上下線で一時、運転を見合わせ5万人以上に影響が出ました。