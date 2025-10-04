「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」Episode7を、明日10月5日（日）16時25分から日本テレビにて放送（関東ローカル）。今回放送のEpisode7は、Snow Man 深澤辰哉&宮舘涼太、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が群馬を巡る旅。旅の始まりは、日本で2番目に標高が高いと言われる榛名湖。手漕ぎボートに揺られながら、大自然の空気を全身で感じるひととき。続いて訪れたのは、全国有数の小麦の産地・高崎。