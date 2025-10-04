新たな熱帯低気圧が発生 気象庁によりますと、きょう（4日）午後3時に熱帯低気圧が発生したということです。 【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？ 熱帯低気圧は、きょう午後６時には小笠原近海にあって、ゆっくりとした速さで西へ進んでいます。 中心の気圧は１００８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。 今後の進路予